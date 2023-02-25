SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: "261 terörist etkisiz" | Video
Son dakika haberi: Bakan Akar, Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
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