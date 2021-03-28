Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video

Son dakika haberleri... İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs salgının ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Koronavirüs salgınına ilişkin güncel veriler, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Bakanlık, bugünün verilerini de paylaştı. İşte 28 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...