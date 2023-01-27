Son Dakika: Söğüt Altın Madeni açıldı! Başkan Erdoğan: Altın üretimi 2022 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bor üretim ve ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Altın üretimi 2022 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz Gazı'nın hanelere verilmeye başlanacağını söyledi.
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