Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi! İşte gözaltına alınma görüntüleri! | Video

Son Dakika Haberi... Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırmasının ardından milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya’da teslim olmasının ardından dün özel ekip Brezilya'ya gitmişti. Son dakika haberine göre Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi. Uçağın Türkiye'ye inmesinden hemen sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir. İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.