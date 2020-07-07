Video Haber Son dakika! Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Meclis'te konuştu | Video

Son dakika! Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Meclis'te konuştu | Video

Son dakika! Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Meclis'te konuştu | Video
07.07.2020 | 19:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Meclis'te konuştu | Video 07:23
Son dakika! Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Meclis'te konuştu | Video 07.07.2020 | 19:47
Son dakika! 7 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 03:57
Son dakika! 7 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 07.07.2020 | 19:27
TBMM Başkanlık seçimi 3. tura kaldı | Video 00:53
TBMM Başkanlık seçimi 3. tura kaldı | Video 07.07.2020 | 18:39
TBMM Başkanlığı seçimi 2. tura kaldı | Video 00:53
TBMM Başkanlığı seçimi 2. tura kaldı | Video 07.07.2020 | 17:24
Son dakika: TikTok'a bir yasak daha! Türkiye'de TikTok incelemesinde son durum ne? | Video 04:08
Son dakika: TikTok'a bir yasak daha! Türkiye'de TikTok incelemesinde son durum ne? | Video 07.07.2020 | 16:32
Son dakika: Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın! Filmleri kripto parayla satmışlar... | Video 01:13
Son dakika: Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın! Filmleri kripto parayla satmışlar... | Video 07.07.2020 | 16:29
Bursa'daki sokak röportajı sosyal medyayı salladı! Türkiye'yi karalamaya çalışanlara tokat gibi sözler | Video 03:17
Bursa'daki sokak röportajı sosyal medyayı salladı! Türkiye'yi karalamaya çalışanlara tokat gibi sözler | Video 07.07.2020 | 15:34
Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi | Video 03:07
Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi | Video 07.07.2020 | 15:31
CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! CHP bunu hak etmiyor | Video 01:50
CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na tepki! "CHP bunu hak etmiyor" | Video 07.07.2020 | 14:16
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltında! | Video 00:57
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltında! | Video 07.07.2020 | 14:12
İBB’nin ‘biz yaptık’ çığırtkanlığına! Beyoğlu Belediye Başkanı’ndan ‘video’lu yalanlama 02:43
İBB’nin ‘biz yaptık’ çığırtkanlığına! Beyoğlu Belediye Başkanı’ndan ‘video’lu yalanlama 07.07.2020 | 13:39
Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı? 03:51
Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı? 07.07.2020 | 13:04
Son dakika: Betül Aşçı isimli kadın kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video 00:44
Son dakika: Betül Aşçı isimli kadın kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video 07.07.2020 | 13:05
SABAH, müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşlarını görüntüledi | Video 00:12
SABAH, müzeleştirme çalışmalarına ara verilmesine neden olan Ebabil kuşlarını görüntüledi | Video 07.07.2020 | 12:22
Son dakika: Arya, kendisine yapılan tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi | Video 00:59
Son dakika: Arya, kendisine yapılan tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi | Video 07.07.2020 | 12:15
Keçi tartışması kavgaya dönüştü, müdahale etmek isteyen arkadaşının motosikletini ateşe verdi | Video 03:26
Keçi tartışması kavgaya dönüştü, müdahale etmek isteyen arkadaşının motosikletini ateşe verdi | Video 07.07.2020 | 12:02
Haliç'teki kirlilik vatandaşları isyan ettirdi | Video 02:11
Haliç'teki kirlilik vatandaşları isyan ettirdi | Video 07.07.2020 | 11:32
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi | Video 03:59
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi | Video 07.07.2020 | 11:10
Son Dakika Haberi: PKK'lı teröristin Mehmetçiklere teslim olma anı kamerada | Video 02:14
Son Dakika Haberi: PKK'lı teröristin Mehmetçiklere teslim olma anı kamerada | Video 07.07.2020 | 10:44
Son Dakika: Ege'deki dev operasyondan flaş görüntüler! 276 göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı... | Video 02:44
Son Dakika: Ege'deki dev operasyondan flaş görüntüler! 276 göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı... | Video 07.07.2020 | 10:34

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA