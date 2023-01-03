Video Haber Suudi Arabistan’da bir kişi sel sularına kapıldı | Video
Suudi Arabistan’da bir kişi sel sularına kapıldı | Video

Suudi Arabistan’da bir kişi sel sularına kapıldı | Video

02.01.2023 | 23:54

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Suudi Arabistan’ın Medine kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

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