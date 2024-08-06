TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: İsrail hesap verecek
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak Lahey'e gideceklerini, yarın başvuru dosyasını teslim edeceklerini bildirdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Yüksel, "İsrail katliamlarının hesabını verecek." dedi.
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