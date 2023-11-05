Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te konuştu | Video
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te konuştu | Video

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te konuştu | Video

05.11.2023 | 14:08

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ülkemizin güçlü olması, ülkemizin bu coğrafyada güven ve istikrarı sağlayacak önemli bir bölgesel güç olarak var olması, burada aslında farklı etnik kökendeki insanlar için de bir garantidir." dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkentteki Butmir Kışlası'na gelen Kurtulmuş'u, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan ve EUFOR Komutanı Tümgeneral Helmut Habermayer karşıladı. Burada görev yapan Türk askerlerine hitap eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te tarihten gelen bir sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Bosna Hersek'te Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ülkemizin güçlü olması, ülkemizin bu coğrafyada güven ve istikrarı sağlayacak önemli bir bölgesel güç olarak var olması burada aslında farklı etnik kökendeki insanlar için de bir garantidir. Bu anlamda Türkiye'nin ticari alanda, sanayi alanında, turizmde, kültürel alanda, birçok alanda yapmış olduğu faaliyetlerin buradaki insanlar tarafından da takdirle karşılanmış olduğunu bir kez daha görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buraya bizim birliğimize yakın bir noktada olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Balkanlar'ın önemli üniversitelerinden birisi haline gelmiştir. Sizin varlığınız, büyükelçiliğimizin çok aktif bir şekilde çalışması, bütün bunlar Türkiye ile Bosna Hersek halkı arasındaki dostluk köprülerini sağlamlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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