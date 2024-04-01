Terör saldırısı için hazırlık yapan 2 DEAŞ’lı, İstanbul’da jandarma ve polis kıyafetiyle yakalandı | Video
İstihbarat ve terörle mücadele ekiplerince İstanbul’da düzenlenen operasyonda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesinin yakalandığı bildirildi. Orta Asya kökenli oldukları belirtilen hücre üyelerinin barındıkları evde ise jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu.
EVİN BODRUM KATINDA GİZLENMİŞLER
Kent genelinde karmaşık suç ve terör ağlarına yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri, DEAŞ'la bağlantılı söz konusu şüphelileri mercek altına aldı, adım adım izini sürdü. Orta Asya kökenli 2 hücre üyesinin Pendik'te bir evin bodrum katında saklandıkları bilgisini elde eden emniyet güçleri, şüphelilerin kaldıkları adresi takip altına aldı. Ekipler, ileri aşamaya gelmiş saldırı planının baş faili olarak görünen "Abu İsmail" kod adlı Tacikistan uyruklu Fazıljon A.(37) ve yanındaki yardımcısı Kırgızistan kökenli Zulfııa S.'nin (41) saklandıkları eve baskın düzenledi.
JANDARMA ÜNİFORMASI, ARAÇ ÇAKAR TERTİBATI VE POLİS YELEĞİ BULUNDU
Operasyonda, Fazıljon A. ve Zulfııa S. yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyelerinin saklandıkları evde yapılan aramalarda ise planın bir parçası olarak saptanan, eylem öncesi ve sonrasındaki kaçış sırasında giymeyi planlandıkları jandarma üniformaları, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile örgütsel malzeme bulundu.
KİLİT İSİM: "ABU İSMAİL" KOD ADLI TACİKİSTANLI
Şüphelilerin, Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmeye yönelik planlamalar yaptıkları belirlendi. Henüz hazırlık aşamasında olduğu değerlendirilen eylemin organize ve koordinatörünün ise "Abu İsmail" kod adlı Tacikistanlı zanlı Fazıljon A. olduğu tespit edildi. Uzun süreden beri DEAŞ saflarında yer aldıkları anlaşılan ve saldırı tasarladıklarına dair kanıtlara ulaşılan şüphelilerin hedefinde kim ya da kimler olduğu ise henüz belirtilmedi. Hücrenin çökertilmesiyle ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği anlaşılırken, iki DEAŞ mensubunun günler süren çalışma sonucu yakalandıkları öğrenildi.
PLANI YAPAN TUTUKLANDI, DİĞERİ SINIRDIŞI EDİLDİ
İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan örgüt üyelerinin, Türkiye'de bağlantıda oldukları başka kişiler olup olmadığı araştırılıyor. Her iki zanlı, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Tacikistanlı DEAŞ üyesi Fazıljon A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, onun yardımcısı olduğu saptanan Kırgızistan kökenli Zulfııa S. adlı kadın şüphelinin ise sınırdışı edildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
02:54
23:17
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti 01.04.2024 | 01:01
00:19
02:15
03:50
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video 31.03.2024 | 17:47
02:23
Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giriş yaptı | Video 31.03.2024 | 17:31
01:52
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 31.03.2024 | 17:20
03:13
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video 31.03.2024 | 17:08
02:28
02:52
Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video 31.03.2024 | 17:09
03:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı | Video 31.03.2024 | 16:11
00:10
Selçuk Bayraktar oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 16:14
06:32
02:17
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 15:37
02:30
02:34
06:11
AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oyunu kullandı 31.03.2024 | 13:11
10:11
Başkan Erdoğan oyunu kullandı. "Yeni bir dönemin başlangıcı olacak" | Video 31.03.2024 | 13:51