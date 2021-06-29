Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı | Video

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) için talepler artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Suudi Arabistan, Libya ve Tunus'un ardından Arnavutluk'un da Türkiye'den SİHA alacağı aktarıldı. Arnavutluk Parlamentosu'nun, Türk SİHA'ları için 8 milyon euorunun üzerinde ek bütçe ayırdığı belirtildi.