Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü’de başladı | Video
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 9. Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.
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