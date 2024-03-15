Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü’de başladı | Video

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili üçlü toplantı kapsamında bir araya geldi. Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, üçlü iş birliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Üçlü toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek.