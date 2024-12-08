Ülkelerine dönmeye başlayan Suriyelilerden Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür | Video 08.12.2024 | 16:05 Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönecekleri için mutlu olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkına teşekkür ettiklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. 13 yıldır Türkiye'de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüklerini belirten Suriyeliler, yaşamlarının devamına kendi ülkelerinde devam ettireceklerini ifade ettiler.

"MUTLULUKTAN SABAHA KADAR UYUYAMADIM, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Suriye'ye dönecekleri için mutlu olduğunu söyleyen Ruha El Hakim, "Şükürler olsun bize bugünleri gördük. Beşşar Esad gitti. Beşşar Esad'ı destekleyenler de onunla birlikte gitsin. Mutluluktan bugün sabaha kadar uyuyamadım. Biz de en kısa zamanda kendi ülkemize dönmek istiyoruz. Türkiye'de yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz" dedi.