Yavuz Donat | 23 Nisan
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05:37
Yavuz Donat | 23 Nisan 23.04.2021 | 15:45
09:43
11:54
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 23.04.2021 | 14:49
14:25
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 23.04.2021 | 14:24
00:46
Operasyon başlatıldı. Thodex'le irtibatlı 62 kişi yakalandı | Video 23.04.2021 | 11:47
01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 23.04.2021 | 11:15
01:24
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 23.04.2021 | 10:15
09:10
Nihat Hatipoğlu | Anneler cennetin kapısıdır 23.04.2021 | 10:07
08:38
07:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 23.04.2021 | 08:52
01:12
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarına "23 Nisan" logosu | Video 23.04.2021 | 08:46
01:55
01:50
Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon | Video 23.04.2021 | 08:26
01:37
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar nerede ifadesi yurt dışı kaynaklı | Video 23.04.2021 | 01:06
01:45
Adana'da aile faciası! Babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü | Video 22.04.2021 | 23:59
00:30
02:59
02:01
Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! | Video 22.04.2021 | 22:46
02:15
AK Parti olanak sağladı! İBB algıya başladı | Video 22.04.2021 | 22:13
Yavuz Donat'ın 23.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...