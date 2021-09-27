Video Haber Yavuz Donat | “Karşılıklı saygı, kısa sürede sonuç”

Yavuz Donat | “Karşılıklı saygı, kısa sürede sonuç”

Yavuz Donat | “Karşılıklı saygı, kısa sürede sonuç”
27.09.2021 | 16:46

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Yavuz Donat'ın 27.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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