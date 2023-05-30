Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama | Video
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Mayıs seçimlerinin ardından gerçekleştirilen ilk MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılması için AK Parti'nin 3 kez teklif verdiğine yönelik iftirasına değinen Ömer Çelik, bunun seçim sürecinin en büyük yalanı olduğunu ifade etti. Çelik, yeni Kabine'nin açıklanması için de YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamasını beklediklerini ve Milletvekili yemin töreninin yapıldığı akşam Kabine'nin de açıklanacağını kaydetti.
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