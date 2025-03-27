Video Haber Yolsuzluk skandalı sonrası CHP’de büyük kavga: "Yüzüne tükürülecek adam sensin bunların hesabını vereceksiniz!" | Video
Yolsuzluk skandalı sonrası CHP’de büyük kavga:

Yolsuzluk skandalı sonrası CHP’de büyük kavga: "Yüzüne tükürülecek adam sensin bunların hesabını vereceksiniz!" | Video

27.03.2025 | 12:54

560 milyar liralık yolsuzluk ve terör çarkının patlamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde kavga kızıştı… CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, tutuklanan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gittiği Silivri Cezaevi'nde CHP’lilerin tepkisiyle karşılaştı. Bir partili, “Yüzüne tükürülecek adam sensin. Bunların hesabını vereceksiniz” sözleriyle Zeybek’i hedef aldı. İşte o anlar…

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