Video Haber Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli | Video
Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli | Video

Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli | Video

05.10.2021 | 23:31

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Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yorganın arasına gizlenmiş bir uyuşturucu madde ele geçirildi.

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