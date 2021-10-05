Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli | Video 05.10.2021 | 23:31
02:34
46:49
00:20
15:33
01:02
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu | Video 05.10.2021 | 19:01
02:28
İstanbul trafiğinde son durum | Video 05.10.2021 | 17:53
01:53
Dünya devleri İstanbul Havalimanı’nda | Video 05.10.2021 | 17:28
02:08
28:18
03:42
İBB, Bağcılar’da öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti | Video 05.10.2021 | 14:15
02:50
Mehmet Barlas | Türk-Yunan Savaşı olur mu? 05.10.2021 | 11:47
06:07
Yavuz Donat | Peygamberler şehri “iklimi” 05.10.2021 | 11:40
54:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar 05.10.2021 | 11:37
01:48
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne darbe | Video 05.10.2021 | 11:31
02:58
Haşmet Babaoğlu | Bu devirde uyumak... 05.10.2021 | 10:55
05:25
00:41
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 05.10.2021 | 09:50
00:33
Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yorganın arasına gizlenmiş bir uyuşturucu madde ele geçirildi.