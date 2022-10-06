Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın" sorusuna Başkan Erdoğan'dan anlamlı cevap "Konuyu anlamışsın" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz derken Yunanistan'a saldırırız mı demek istediniz?" sorusuna "Aslında konuyu anlamışsın" cevabını verdi.