Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40’ı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonların illere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:
"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla; Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta 'Narkoçelik-28' operasyonları düzenlendi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 5 milyon 94 bin 730 adet kök kenevir, 3 milyon 843 bin 800 adet kök skunk, 1 ton 637 kg kubar esrar ve 141,5 kg toz esrar ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı. 7'si tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 9 kg esrar ile 4 kg skunk ele geçirildi. 11 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 186 kg eroin ile 30 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 2 milyon 65 bin adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. 5'i tutuklandı. 2'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 760 bin adet kök kenevir ile 13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg bonzai, 2 milyon adet uyuşturucu hap, 226 kg uyuşturucu hap imalatında kullanılan ham madde ve 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 843 bin 422 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 1 kg bonzai, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 sokak satıcısı yakalandı. 1'i tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 2'si tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai, 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 1i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 15,5 kg esrar ve 2 bin 790 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kg bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."
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