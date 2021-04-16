Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
01:04
02:54
01:43
02:05
09:04
01:37
06:06
Renkli maskelerde ölümcül tehdit | Video 28.03.2021 | 14:26
00:45
Hap gibi yutulacak koronavirüs aşısı geliyor | Video 23.03.2021 | 14:40
04:06
04:18
01:45
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sebepleri nelerdir? 17.03.2021 | 11:55
01:39
Kendini sevmek eylemini gerçekleştirmek için neler gereklidir? 17.03.2021 | 11:55
01:18
İlişkilerde temas iletisi nedir ve neden önemlidir? 17.03.2021 | 11:55
01:20
Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir? 17.03.2021 | 11:55
01:02
Eğitimde teknolojinin faydaları nelerdir? 17.03.2021 | 11:20
01:43
Salgında çocukların akıl sağlığını korumak için neler yapmalıyız? 17.03.2021 | 11:20
01:16
Salgın döneminde öğrencilerin okula adapte olması için neler yapmalıyız? 17.03.2021 | 11:20
15:52
ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.