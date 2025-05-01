1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ilk nerede ve ne zaman kutlandı? | Video
1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs'ın ne zaman, nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. İşte 1 Mayıs ile ilgili merak edilenler...
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