Video Yaşam 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ilk nerede ve ne zaman kutlandı? | Video
1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ilk nerede ve ne zaman kutlandı? | Video

1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ilk nerede ve ne zaman kutlandı? | Video

01.05.2025 | 10:59

1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs'ın ne zaman, nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. İşte 1 Mayıs ile ilgili merak edilenler...

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