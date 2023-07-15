15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı | Video 15.07.2023 | 13:56 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde anma programı gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Şehitler Abidesi'nin karşısında yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi'nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümü münasebetiyle ilimizde çeşitli etkinliklerle anma programları düzenliyoruz. Halkımıza, gençlerimize, yavrularıma, hain darbe girişimini unutturmamak, bu hain darbe girişimine karşı yapılan mücadeledeki kahramanlarımız, kahramanlıkları anlatmaya devam edeceğiz. O kahramanların sayesinde bugün Türkiye Yüzyılını yaşıyoruz. Onları unutturmamak için çeşitli etkinliklerle bugünü anıyoruz. Bu etkinliklerden birisi de Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı, Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı bu kutsal topraklarda dua etmek, şehitlerimizi anmak için bulunuyoruz. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve liderliğinde hiçbir zaman bu hainlere hangi amaçla olursa olsun, hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğimizi haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.Anma programı, okunan duaların ardından katılımcılara pilav ikramıyla son buldu.Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.