20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 19.05.2025 | 15:24 Eyüpsultan’da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi.

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.