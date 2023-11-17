3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü! | Video
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Pazartesi günü boşanacakları öğrenilen karı-kocanın son tartışması ölümle bitti. Yatak odasında elindeki silahla önce karısını öldüren adam, daha sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek hayatına son verdi.
3 GÜN SONRA BOŞANMA DAVALARI VARDI
Öte yandan Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin uzun süredir anlaşamadıkları ve Pazartesi günü boşanma davalarının görüleceği öne sürüldü. Erdoğan Dıvrak'ın bir süredir işsiz, Çiğdem Dıvrak'ın özel bir hastanede çalıştığı, çiftin 19 yaşında kız, 12 yaşında erkek çocuklarının olduğu da öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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