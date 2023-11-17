Video Yaşam 3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü! | Video
3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü! | Video

3 gün sonra boşanacaklardı, önce karısını sonra kendisini öldürdü! | Video

17.11.2023 | 09:04

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Pazartesi günü boşanacakları öğrenilen karı-kocanın son tartışması ölümle bitti. Yatak odasında elindeki silahla önce karısını öldüren adam, daha sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek hayatına son verdi.

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Olay saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir anlaşamayan ve Pazartesi günü de boşanma davalarının olacağı öğrenilen Çiğdem Dıvrak (38) ve Erdoğan Dıvrak (43), yatak odalarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Dıvrak, elindeki tabancayla karısı Çiğdem Dıvrak'a ateş etti. Bir süre sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyen Erdoğan Dıvrak da karısı ile beraber kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı esnada evde bulunan, çiftin 19 ve 12 yaşındaki çocukları, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de her iki kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 GÜN SONRA BOŞANMA DAVALARI VARDI
Öte yandan Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin uzun süredir anlaşamadıkları ve Pazartesi günü boşanma davalarının görüleceği öne sürüldü. Erdoğan Dıvrak'ın bir süredir işsiz, Çiğdem Dıvrak'ın özel bir hastanede çalıştığı, çiftin 19 yaşında kız, 12 yaşında erkek çocuklarının olduğu da öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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