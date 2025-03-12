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3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video

3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video

12.03.2025 | 11:47

Karabük’te sokakta yürüdüğü sırada mandıradan çıkan 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

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Olay, Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Sokak'ta meydana geldi. Rukiye Çetin(52) yürüyerek evine döndüğü sırada mandıradan çıkıp gelen 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı ve düşürdüğü Çetin'i çevredeki bir vatandaş kurtardı. Yaralanan Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ bacağı kırılan ve yaralarına dikiş atılan Çetin tedaviye alındı.

Çetin, "Yürüyüş yaparken 3 köpek bana saldırdı. Bacağımdan, belimden ısırdılar. Kollarımdan tutup sürüklediler beni. Orada bir ağabey kurtardı. O yetişmeseydi parçalayacaklardı beni'' dedi.

Oğlunun haber vermesiyle eşine köpeklerin saldırdığını öğrenip hastaneye gelen Şenol Çetin ise, "Oturduğum mahalledeki mandıranın köpekleri saldırmış. Bacağında kırık var. Et parçaları koparmışlar. Ameliyat olacak" diye konuştu.

Çetin, mandıranın sahibi hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.
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