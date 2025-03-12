3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video
Karabük’te sokakta yürüdüğü sırada mandıradan çıkan 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Çetin, "Yürüyüş yaparken 3 köpek bana saldırdı. Bacağımdan, belimden ısırdılar. Kollarımdan tutup sürüklediler beni. Orada bir ağabey kurtardı. O yetişmeseydi parçalayacaklardı beni'' dedi.
Oğlunun haber vermesiyle eşine köpeklerin saldırdığını öğrenip hastaneye gelen Şenol Çetin ise, "Oturduğum mahalledeki mandıranın köpekleri saldırmış. Bacağında kırık var. Et parçaları koparmışlar. Ameliyat olacak" diye konuştu.
Çetin, mandıranın sahibi hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.
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