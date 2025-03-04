4 genç kız bir motora binmişti! Sanal trafik ekipleri yakaladı: 29 bin lira ceza yazdı | Video 04.03.2025 | 14:31 İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’da bir motosiklete 4 kişi binip o anları da sosyal medya hesabında paylaşan genç kızlara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince 29 bin 805 lira ceza yazıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolunda çekildiği tespit edilen bir videoda genç kız annesinin motora 3 kişi binmeyin uyarısına karşılık 'merak etme anne biz 4 kişi biniyoruz' diye paylaşım yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında 11 ayda kayda alınan videonun sahibi tespit edildi. Motosiklet sürücüsünün Z.N.Ö ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ş, T.A, B.U isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sürücü ve araçta bulunan yolculara yapmış olduğu ihlallere göre ayrı ayrı olmak üzere 2918 sayılı KTK'nın; 36/3-A Ehliyetsiz araç kullanmak, 66 İki kişiden fazla binmek, 78/1-B Kask Takmamak, maddelerinden toplamda 29 bin 805 lira trafik idari para cezası uygulandı.