45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video

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Giresun’da 45 farklı suçtan aranan şüpheli şahıs Jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, firari durumda olan Bulancak ilçe nüfusuna kayıtlı M.K. isimli şüpheli Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Giresun JASAT, Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ordu JASAT'ın yaptığı operasyon sonucu Ordu'nun Ulubey ilçesi Cevizli köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.K.'nın 2018 yılından beri firari durumda olduğu ve 45 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli M.K. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.