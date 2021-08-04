6 kişilik aile havuza girerek yangından kurtuldu | Video
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OTOMATİK OYNAT
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6 kişilik aile havuza girerek yangından kurtuldu | Video 04.08.2021 | 00:31
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Marmaris’te tatil ve yangın bir arada | Video 03.08.2021 | 20:54
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Sosyal medyadaki "Devlet yardım etmedi" yalanı böyle çöktü! 03.08.2021 | 15:29
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SON DAKİKA: Kütahya Simav’da yangın 03.08.2021 | 13:08
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Kastamonu'da 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada 03.08.2021 | 13:19
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SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 03.08.2021 | 13:08
6 kişilik aile havuza girerek yangından kurtuldu. Detaylar A Haber'de...