6+1'li masa 6.kez toplandı! Yine aday belirleyemediler | Video

Şubat ayından beri 30 kez baş başa görüşüp 5 kez de yuvarlak masa etrafında buluşan muhalefet liderleri bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 6. kez bir araya geldi. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 6+1'li masanın son toplantısında henüz aday ismi belirlenemezken ortak aday vurgusu yapıldı.