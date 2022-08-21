Video Yaşam 6+1'li masa 6.kez toplandı! Yine aday belirleyemediler | Video
6+1'li masa 6.kez toplandı! Yine aday belirleyemediler | Video

6+1'li masa 6.kez toplandı! Yine aday belirleyemediler | Video

21.08.2022 | 21:11

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Şubat ayından beri 30 kez baş başa görüşüp 5 kez de yuvarlak masa etrafında buluşan muhalefet liderleri bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 6. kez bir araya geldi. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 6+1'li masanın son toplantısında henüz aday ismi belirlenemezken ortak aday vurgusu yapıldı.

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