Video Yaşam 770 yıllık tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video
770 yıllık tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

770 yıllık tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

19.11.2021 | 11:52

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Tokat'ta 770 yıllık tarihi Hıdırlık köprüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Tokat'ta 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü restore edilerek yaya trafiğine açıldı. Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün sudaki yansıması görenleri mest etti. Vatandaşlar cep telefonları ile öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çekindi.

GÜNÜMÜZE KİTABESİYLE BİRLİKTE ULAŞMIŞ TEK KÖPRÜ
Selçuklu'nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat'ın 3 torununun 13'üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle birlikte ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 3 kardeşin hükümranlığı döneminde yapılan köprünün kitabesinde 3 kardeşin ismi yer alıyor. 5 kemere sahip ve yapıldığı döneme göre çok büyük bir şekilde inşa edilmiş olan köprü bölgede yaşanan büyük depremlere rağmen ayakta kalabilmiş önemli eserlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yöre insanı tarafından Taşköprü olarak d adlandırılan Hıdırlık Köprüsü nesilden nesile geçen kültürel miras olarak önem taşıyor.

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