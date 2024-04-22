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Video Yaşam 8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı'yı çıldırttı | Video
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı'yı çıldırttı | Video

8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı'yı çıldırttı | Video

22.04.2024 | 13:44

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta, inanılmaz bir olay gündeme geldi. Müge Anlı'dan yardım isteyen bir baba, oğlunun eşiyle kaçtığını öne sürerek yardım istedi. Kuaför olan baba, eşiyle resmi olarak boşandıklarını, boşanma aşamasında kızının velayetinin anneye verildiğini, ancak sonrasında 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle birlikte kaçtığını söyledi. Umut isimli mağdur adam, kendisine eşi ve oğlunun kumpas kurduğunu, iş bahanesiyle evden çıkardıklarını ve yolda jandarma tarafından durdurulduğunu anlattı. Jandarma araması sırasında çantasından yasaklı madde çıkması üzerine Umut, gözaltına alındı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından serbest bırakılan Umut, eşi ve oğlunun kendisine tuzak kurduğuna dair iddiasını sürdürdü. Eşi ve oğlunun kaçtığını öne süren Umut, 8 yaşındaki kızının kendisine verilmesini istiyor.

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