Video Yaşam 87 yaşındaki vatandaş, 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor | Video
87 yaşındaki vatandaş, 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor | Video

87 yaşındaki vatandaş, 1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor | Video

29.03.2023 | 10:39

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve 1993 yılında emekli ikramiyesi ile satın aldığı vosvos aracı ile Türkiye’nin çeşitli noktalarını dolaşarak anılar biriktiren 87 yaşındaki Altan Şerefoğlu, aracına halen gözü gibi bakıyor. Şerefoğlu, yaşı ilerlediği için aracı kullanamasa da fırsat buldukça brandasını kaldırıp, otomobilinin içerisinde anılarını tazeliyor.

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Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'nde yaşayan Altan Şerefoğlu, 30 yıl önce vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle otomobil satın aldı. Türkiye'de farklı illerde düzenlenen etkinliklere de otomobiliyle katılım sağlayan Şerefoğlu, birbirinden farklı çok sayıda anı biriktirdi. Yaşı ilerlediği için artık otomobilini kullanmayan Şerefoğlu, evinin önüne yaptığı garajında aracını muhafaza ediyor ve aralıklarla kontrol edip bakımlarını yapmaya çalışıyor.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE ALDIM"
Çocukluğunda muavinlik yaptığını, sanayide çalıştığını ve bu nedenle otomobillere ilgi duyduğunu söyleyen Şerefoğlu, "Ustalığı öğrenince 'babam dükkan açamaz' düşüncesi ile şoförlüğe başladım. Denizde balıkçılık da yaptım, çeşitli yerlerde çalıştım. Emekliliğim yaklaşınca emekli ikramiyesi ile sevdiğim araç olan vosvos almaya karar verdim. Araçtan da anladığım için yolda kalırsam tamir ederim diyerek bunu aldım" dedi.

"ÖNCEDEN BEN TAMİR EDERDİM, ŞİMDİ USTALARA TARİF EDİYORUM"
1993 yılında satın aldığı otomobilinin bakımlarını artık kendisinin yapamadığını ancak götürdüğü ustalara tamiratını tarif ettiğini söyleyen Şerefoğlu, "Ayarların nasıl yapılacağını ben tarif ediyorum, zaten önceden hep kendim yapıyordum. Bu araçta neyin ne olduğunu içeride otururken bile sesinden anlarım. Yolda giderken lastik sesinden havasının az ve çok olduğunu anlarım. Bu araçları kullanmak için sevmek lazım. Çok isteyenler oluyor ama çocuklarım da sattırmıyor" ifadelerine yer verdi. Altan Şerefoğlu, sevdiği otomobil ile çeşitli şenlik ve etkinliklere katıldığını, Türkiye'nin farklı illerini gezdiğini de sözlerine ekledi.

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