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ABD'de hamsi festivali büyük ilgi gördü | Video

ABD'de hamsi festivali büyük ilgi gördü | Video

30.01.2023 | 13:38

ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen hamsi festivali büyük ilgi gördü.

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ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen hamsi festivalinde yüzlerle kişi bir araya geldi. İki yıl üst üste düzenlenen festivale bu yıl diğer yıllara kıyasla daha fazla ilgi gösterildi. Washington D.C, Virginia ve Maryland'da yaşayan Türklerin sosyal medya üzerinden kurduğu grup tarafından gerçekleştirilen hamsi festivaline Washington merkezli Türk Amerikan Derneği (ATADC) de destek verdi. Türklerin yanı sıra ABD'lilerin de katıldığı festivalde ızgara yapılan hamsi ziyaretçilerin damak zevkine sunuldu. Hamsi festivalinde katılımcılara sunulan hamsiler, Karadeniz'den Washington'a getirildi.

ATADC Derneği Başkanı Sıtkı Kazancı önümüzdeki sene daha büyük festival düzenleneceğini ifade ederek, Amacımız burada Türk toplumunu bir araya getirmek, hep birlikte olmak. Kültürümüzün bir parçası olan hamsimizi yiyerekten birlikte olmak istiyoruz burada. Bir diğer amacımız da, bu festivalin bağışları ATADC'nin 100.yıl etkinliklerinde kullanılacak. Esasında Amerikalılar da aramızda var dedi.

Yusuf Bulca sosyal medya grubunun yöneticisi, Hamsinin Karadeniz'den İstanbul'a daha sonra Washington DC'e getirildiğini dile getirerek, Bu hamsiler aynı gün tutulup, sabahında uçağa verilip, aynı gün içinde geliyor hemen hemen. Tabi misafirlerimiz arasında Amerikalılar var şu anda. İlgi de çok büyük. Açıkçası biz de bu kadar ilgi beklemiyorduk ifadelerini kullandı.

ABD'lilerden hamsiye yoğun ilgi
Festivale katılan ABD'li Lukas Funke hamsiyi beğendiğini söyleyerek, Ben hamsiyi beğendim. Çok lezzetliydi. Bu benim ilk deneyimimdi. Ekmeğin arasında üzerine biraz da soğan ekledim. Çok lezzetli ve tazeydi dedi. Pelin Esen Belendir ise Eşimle ilk defadır geliyoruz. Hamsinin ne olduğunu bilmiyordu. Çok güzel böğle bir festival. Türklerle beraber böğle bir şey yaşamamız çok güzeldi. İyi ki oldu. Çok güzeldi. Sıcacık, mangaldan ekmek arası, çıtır çıtır çok iyi oldu dedi.

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