ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi | Video
ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoru alev aldı. Uçaktaki 282 yolcu acil durum kaydırakları ile tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
ARDI ARDINA KAZALAR YAŞANMIŞTI
ABD, son dönemlerde ardı ardına yaşanan havacılık kazaları ile gündeme gelmişti. 29 Ocak'ta Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağının iniş için alçaldığı sırada US Army Black Hawk (H-60) tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Washington D.C yakınlarında Potomac Nehri'ne düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat'ta ise ambulans uçağın Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu 7 kişi ölmüştü. 17 Şubat'ta da ABD merkezli Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Kanada'nın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında ters dönmesi nedeniyle 18 kişi yaralanmıştı. Son olarak 11 Nisan'da bir helikopter New York kentindeki Hudson Nehri'ne düşmüş, helikopterde bulunan 6 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
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