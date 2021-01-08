Video Yaşam Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video

Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video

Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video
08.01.2021 | 10:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 04:15
Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 08.01.2021 | 12:23
Kahramanmaraş'ta alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 01:08
Kahramanmaraş'ta alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 08.01.2021 | 12:19
SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video 05:56
SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video 08.01.2021 | 12:08
Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 02:24
Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 08.01.2021 | 10:54
İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video 07:31
İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video 08.01.2021 | 11:57
İstanbul'da gece kulübüne çevrilen işyerinde skandal görüntüler | Video 00:08
İstanbul'da gece kulübüne çevrilen işyerinde skandal görüntüler | Video 08.01.2021 | 11:50
Adana'da kumar oynamak için kahvehanenin duvarında açılan delik kamerada | Video 01:29
Adana'da kumar oynamak için kahvehanenin duvarında açılan delik kamerada | Video 08.01.2021 | 10:54
Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video 01:42
Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video 08.01.2021 | 10:54
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor | Video 04:19
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor | Video 08.01.2021 | 10:55
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü | Video 00:48
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü | Video 08.01.2021 | 11:47
Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi | Video 01:07
Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi | Video 08.01.2021 | 11:38
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Bir Başkadır'daki Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi | Video 00:23
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Bir Başkadır'daki Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi | Video 08.01.2021 | 11:45
Şeyma Subaşı Amerikan bayraklı lüks bir teknede tatil yaparken görüntülendi | Video 01:45
Şeyma Subaşı Amerikan bayraklı lüks bir teknede tatil yaparken görüntülendi | Video 08.01.2021 | 11:18
Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 02:24
Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 08.01.2021 | 11:00
SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:17
SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 10:58
İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta düzenlenen askere uğurlama eğlencesi kamerada | Video 00:27
İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta düzenlenen askere uğurlama eğlencesi kamerada | Video 08.01.2021 | 10:55
Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Ocak 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması | Video 20:56
Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Ocak 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması | Video 08.01.2021 | 11:02
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu Korkulacak bir şey yok | Video 04:34
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu "Korkulacak bir şey yok" | Video 08.01.2021 | 09:50
Çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı | Video 04:50
Çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı | Video 08.01.2021 | 09:19
Son dakika! İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:03
Son dakika! İstanbul Esenler'de iki kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 10:48

Adana’da tavukları kesip ateşe atarak şeytana adadığını açıklayan şahıs yakalandı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da ormanlık alanda tavukları kesip onları ateşe atarak yakan bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı incelemede zanlının Yusuf Y. olduğunu tespit etti. Polis zanlının adresini belirledikten sonra operasyon yaparak yakaladı. Zanlıya emniyetteki işlemlerinin ardından 'türbekarlık' ve 'bir takım unvanların men ve ilgasına muhalefet' suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nce de idari işlem uygulandı.


Zanlının sosyal paylaşım sitesine hayvana işkence yaptığı için tepki gösterenlere, "Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvan başına 300 TL, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" cevabını verdiği de görülmüştü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA