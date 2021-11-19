Adıyaman Valiliğinden kamu spotu "Aşınızı olun sevenlerinizi üzmeyin" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı | Video 19.11.2021 | 16:35
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Erzurum'da deprem sonrası heyelan | Video 19.11.2021 | 16:08
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Erzurum'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler... | Video 19.11.2021 | 16:07
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Son dakika! Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 19.11.2021 | 15:58
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Bayrampaşa'da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı 19.11.2021 | 15:32
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Lüks arabalı, İphone'lu dilenci kameraya yakalandı | Video 19.11.2021 | 15:02
01:20
Müslüme'nin babaannesi: "Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok" 19.11.2021 | 14:53
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36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma | Video 19.11.2021 | 14:06
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Genç kızın montundan telefonu alarak cebine koydu | Video 19.11.2021 | 14:19
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Bağlar’da tarihi dönüşüm başladı | Video 19.11.2021 | 14:04
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770 yıllık tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 19.11.2021 | 11:52
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Malatya'da 460 litre sahte içki ele geçirildi! 19.11.2021 | 13:45
03:21
Bursa'da tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı | Video 19.11.2021 | 13:40
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Sonbaharın doğaya yansıyan tonları mest etti | Video 19.11.2021 | 12:02
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Adıyaman Valiliği kamu spotu ile aşıya dikkat çekiyor.