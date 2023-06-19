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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Akhisar’da incelemelerde bulundu | Video

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Akhisar’da incelemelerde bulundu | Video

19.06.2023 | 08:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede incelemelerde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yetkililerden bilgi alan Yunus Sezer, Akhisar'da çalışmaların devam ettiğini, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin aşırı yağış nedeniyle yaşanan sel dolayısıyla tahliye edildiğini ve hastaların civarda bulunan hastanelere sevk edildiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den çalışmalar hakkında bilgi alarak, görevli personele emekleri için teşekkür etti. Öte yandan, Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ekipleri de bölgede bulunan kurtarma ekipleri ve vatandaşlara kumanya ve su dağıttı.

AFAD: "ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "18.06.2023 tarihinde saat 17.40 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda su baskınları meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekiplere olay yerine intikal etmeleri için talimat verilmiştir. Akhisar ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar neticesinde meydana gelen su baskınları sonucu herhangi bir can kaybı bulunmamakta olup; gelen ihbarların daha çok mahsur kalma, ev ve iş yerlerini su basması şeklinde olduğu yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Olaya müdahale amacıyla müdürlüğümüzden 10 personel, 2 dalgıç, 2 motopomp ve 3 araç; İzmir AFAD Müdürlüğünden 2 araç ve 6 personel, 3 motopomp ilk anda olay yerine doğru yola çıkmıştır. Ayrıca başkanlığımız tarafından Afyon Birlik Müdürlüğünden 5 personel, 2 motopomp ile 2 dalgıç, İstanbul Birlik Müdürlüğünden 2 personel, 3 motopomp, 1 araç , Antalya Birlik Müdürlüğünden 5 personel, 1 araç, 2 vidanjör, 10 adet motopomp, Çanakkale Ezine Belediyesi Müdürlüğünden 1 personel ve 1 adet 12 tonluk vidanjör, ayrıca Eskişehir AFAD Müdürlüğünden 3 personel, 1 araç görevlendirilmiştir. İzmir AFAD Ekibi 3 motopomp ile Akhisar Mustafa Kirazlıoğlu Devlet Hastanesinde çalışmalarına devam etmektedir. Manisa AFAD Ekibi Atatürk Mahallesi, 165. Sokak, 77 numarada 85 yaşında yatalak hastanın tahliyesini gerçekleştirmiş olup, Efendi Mahallesi. 270. Sokak, 201 numarada 78 yaşındaki vatandaşın evine yönlendirilmiştir. Akhisar Halk Kütüphanesinin bodrum katını su basmış olup, ekipler olay yerine yönlendirilmiştir. Çalışmalar devam etmekte olup, gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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