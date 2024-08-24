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Afyonkarahisar'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı!

Afyonkarahisar'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı!

24.08.2024 | 07:59

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi. Tır ile birlikte 9 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri ise faciayı gözler önüne serdi.
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