Başkan Erdoğan Gaziantep'te Gaziray ve 70 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Gaziray ve 70 fabrikanın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.