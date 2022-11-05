Başkan Erdoğan Gaziantep'te Gaziray ve 70 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi

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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 05.11.2022 | 16:52
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Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 05.11.2022 | 15:05
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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video 05.11.2022 | 16:02
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Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video 05.11.2022 | 13:49
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Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video 05.11.2022 | 12:17
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Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 05.11.2022 | 11:57
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Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video 05.11.2022 | 11:57
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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 05.11.2022 | 11:42
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Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 05.11.2022 | 11:39
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Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video 05.11.2022 | 11:34
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148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 05.11.2022 | 10:26
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Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video 05.11.2022 | 09:43
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Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video 04.11.2022 | 19:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Gaziray ve 70 fabrikanın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.