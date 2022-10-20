Alanya’da giyim mağazasına molotoflu saldırı | Video

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, taşla camını kırdıkları bir deri mağazasına molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Şekerhane Mahallesi Cuma Pazarı girişininde Adnan Korkmaz'a ait bir deri mağazasına henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi önce taşla taşla camını kırdıklarını işyerine molotoflu saldırıda bulundu.

Saldırının ardından iki şüpheli olay yerinden kaçarken, deri mağazasında çıkan alevler vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Saldırı anı işyeri kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işyeri önüne gelen 2 kişinin önce taşla camı kırdığı, ardından da yaktıkları molotof kokteylini cama atarak kaçtıkları görüldü.