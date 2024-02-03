Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlandı | Video
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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