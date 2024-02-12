Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü! Ankara’da özel törenle karşılandı... | Video
Türkiye, uzay misyonunu başarıyla tamamladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 9 Şubat akşamı dünyaya dönüş yaptı. ABD'de sağlık kontroleri tamamlanan Alper Gezeravcı, sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na inen Gezeravcı, özel törenle karşılandı....
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