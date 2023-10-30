Video Yaşam Ankara’da gecekondu yangını paniğe neden oldu
Ankara’da gecekondu yangını paniğe neden oldu

Ankara’da gecekondu yangını paniğe neden oldu

30.10.2023 | 20:05

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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