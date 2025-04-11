Ankara'da kar yağışı etkili oluyor | Video
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor. Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
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