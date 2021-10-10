Video Yaşam Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp yan yattığı anlar kamerada | Video
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp yan yattığı anlar kamerada | Video

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp yan yattığı anlar kamerada | Video

10.10.2021 | 08:44

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Ankara’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza Ankara Protokol yolu Hasköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsü Hasköy mevkine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde şoförün yanında yaralı şekilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri trafiğin kontrollü akışını sağlarken kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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