Ankara’da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı | Video 06.12.2023 | 10:53 Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Başkent Üniversitesi servis otobüsü demir bariyeri aşarak yan yatarken kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 09.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Bulvarı'ndan Başkent Üniversitesine ait B.Ü. idaresindeki servis otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu demir bariyerlere aşarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 5 kişiden şoför ile bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.