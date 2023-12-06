Video Yaşam Ankara’da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı | Video
Ankara’da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı | Video

Ankara’da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı | Video

06.12.2023 | 10:53

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Başkent Üniversitesi servis otobüsü demir bariyeri aşarak yan yatarken kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Bulvarı'ndan Başkent Üniversitesine ait B.Ü. idaresindeki servis otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu demir bariyerlere aşarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 5 kişiden şoför ile bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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