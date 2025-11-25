Video Yaşam Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video
Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video

Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video

25.11.2025 | 11:50

Antalya'da ekmek almak için evden çıkan Okan Işık'ın (84), caddede kepçenin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık yolun karşısına geçmek istedi. Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

OPERATÖR GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Erkan G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BALKONDA ÖĞRENDİ

Bu esnada evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Okan Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenerek gözyaşlarına boğuldu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Okan Işık'ın kaldırımda yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek için kepçenin geçmesini beklediği, kepçenin mucuru döktükten sonra geri manevra yapması sonucu Okan Işık'ı altına aldığı görüntülere yansıdı. Çarpmanın ardından kepçe operatörü ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:44
Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 25.11.2025 | 11:50
Mardin’de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:46
Mardin'de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 25.11.2025 | 11:02
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 06:09
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 25.11.2025 | 10:46
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 00:17
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 10:46
Beykoz’da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:30
Beykoz’da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:02
Antalya’da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 09:22
Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 25.11.2025 | 09:39
Mersin’deki rüşvet operasyonunda 6’sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 02:03
Mersin'deki rüşvet operasyonunda 6'sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 09:26
Adana’da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 00:47
Adana'da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 25.11.2025 | 09:25
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi | Video 03:11
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video 25.11.2025 | 08:56
Bursa’da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 04:49
Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 25.11.2025 | 08:55
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 03:09
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 24.11.2025 | 16:03
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: Kendisi serbest, can güvenliğim yok | Video 02:26
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: "Kendisi serbest, can güvenliğim yok" | Video 24.11.2025 | 14:49
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:14
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.11.2025 | 13:12
Mersin’de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video 02:08
Mersin'de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video 24.11.2025 | 13:12
Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran ’Öğretmenler Günü’ mesajı | Video 01:03
Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmenler Günü' mesajı | Video 24.11.2025 | 09:54
Tek şeritli yoldaki hızıyla ’Pes’ dedirten mikser sürücüsü kamerada | Video 01:20
Tek şeritli yoldaki hızıyla 'Pes' dedirten mikser sürücüsü kamerada | Video 24.11.2025 | 09:53
İstanbul’da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki | Video 00:21
İstanbul'da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki | Video 24.11.2025 | 08:59
Düğün salonundaki kavga kamerada | Video 00:19
Düğün salonundaki kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 08:59
Ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündem olmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ilk soruda... 07:43
Ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündem olmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ilk soruda... 23.11.2025 | 23:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY