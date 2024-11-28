Antalya’da ‘change’ lüks araç operasyon
Antalya’da şasi ve kimlik numaraları değiştirilen 9 lüks araç tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şasi ve kimlik numarasının değiştirip parçalanarak yedek parça olarak kullanılması, haksız kazanç elde edilmesi ve çalıntı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, el koyulan lüks 9 araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Antalya’da ‘change’ lüks araç operasyon 28.11.2024 | 15:39
01:47
00:12
01:45
Esenyurt’ta freni boşalan kamyonet 5 araca çarparak durabildi | Video 28.11.2024 | 14:00
09:47
Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 28.11.2024 | 13:21
00:54
4 kişinin kovaladığı şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kamerada | Video 28.11.2024 | 12:35
00:41
02:47
Hiç evlenmemiş adama 'boşanma davası' şoku | Video 28.11.2024 | 12:34
08:10
Takıntılı şahıs, genç kızın hayatını kabusa çevirdi | Video 28.11.2024 | 12:34
05:44
Heimlich manevrası öğretmenin hayatını kurtardı | Video 28.11.2024 | 12:34
01:41
Üst geçitten atlayıp intihar eden kadına otomobil çarptı | Video 28.11.2024 | 12:33
06:32
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler dava dosyasına eklendi | Video 28.11.2024 | 10:51
04:47
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 9'uncu gününde devam ediliyor | Video 28.11.2024 | 10:43
00:49
Kırmızı listedeki vaşaklar böyle görüntülendi | Video 28.11.2024 | 10:43
01:37
Mahallenin maskotu tilkinin kediyle oyunu kameralara yansıdı | Video 28.11.2024 | 10:43
00:14
02:28
Nefessiz kalan müşteri, Heimlich manevrası ile hayata tutundu | Video 28.11.2024 | 10:42
03:23
02:17
Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video 28.11.2024 | 09:53