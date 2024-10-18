Video Yaşam Antalya'da otelde yangın paniği
Antalya'da otelde yangın paniği

Antalya'da otelde yangın paniği

18.10.2024 | 16:53

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde bir otelde yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle otelde yoğun duman oluşurken itfaiye ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi. Diğer yandan yangın sırasında otelde bulunan misafirlerin de tahliye edildiği öğrenildi.
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