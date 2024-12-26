Antalya’da yasadışı bahis operasyonu: 21 şüpheliden 5'i tutuklandı | Video
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 21 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli dijital ve fiziksel materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında; 21 cep telefonu, 19 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 silah ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan 21 şüpheli, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca değerlendirilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
Suriyeli çocuğun sınıf arkadaşlarına vedası duygu dolu anlar yaşattı | Video 26.12.2024 | 13:04
02:09
Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video 26.12.2024 | 12:57
02:23
Çocuk parkında unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi | Video 26.12.2024 | 12:44
00:44
Antalya’da yasadışı bahis operasyonu: 21 şüpheliden 5'i tutuklandı | Video 26.12.2024 | 12:26
01:21
01:15
00:40
Minibüsün çarptığı 21 yaşındaki genç hastanede öldü! | Video 26.12.2024 | 11:44
00:55
Sivil polisten ‘değnekçiye’ suçüstü kamerada | Video 26.12.2024 | 11:19
01:32
02:30
00:48
Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video 26.12.2024 | 10:41
02:22
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 26.12.2024 | 10:31
02:15
00:51
03:52
02:15
01:21
Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık ilk kez hakim karşısında | Video 26.12.2024 | 10:24
00:14
Okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video 26.12.2024 | 10:20
00:43
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 26.12.2024 | 10:07
00:52
Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 26.12.2024 | 10:06